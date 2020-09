M5S, svista social su pagina Fb: Di Maio 'ritorna' capo politico

(Fotogramma)

Piccola svista social per la pagina ufficiale del M5S, sulla quale, per un attimo, Luigi Di Maio ritorna leader del M5S. "In diretta dalla Sala della Lupa alla Camera dei Deputati il Capo Politico Luigi Di Maio", la didascalia che ha annunciato la diretta Facebook con i commenti al risultato del referendum costituzionale. L'errore, comunque, è stato subito corretto.