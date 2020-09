"Un bacio al mio amore Francesca", Salvini dribbla domanda su Isoardi

Afp

''Un bacione a Francesca, che è dietro la telecamera ed è il mio amore. Punto e a capo. Peace and love, my friend...''. Ospite di 'Carta Bianca' in collegamento su Rai 3, Matteo Salvini dribbla la domanda della 'Iena' Enrico Lucci che gli chiede se lui, in cambio di un annullamento del voto in Toscana dove la Lega ha perso, sarebbe disposto ad andare a 'Ballando con le stelle' per prendere il posto di Raimondo Todaro, maestro della sue ex Elisa Isoardi operato di appendicite e in forse per le prossime puntate del programma di Milly Carlucci. Il leader della Lega preferisce evitare polemiche e manda un bacio alla compagna Francesca Verdini che lo segue.