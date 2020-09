Colloquio Conte-Guterres: "Collaborazione contro pandemia"

credits: Palazzo Chigi

Il premier Giuseppe Conte ha avuto questa sera un colloquio in video conferenza con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione "dell’avvio del dibattito generale della 75ma Sessione dell’Assemblea Generale ONU". La conversazione "si è concentrata sui principali temi globali e sull’importanza della collaborazione internazionale per far fronte alle conseguenze socio economiche della pandemia, soprattutto a beneficio dei Paesi in via di sviluppo".

Conte, si legge su Twitter, "ha ricordato gli importanti impegni internazionali dell’Italia nel 2021 come presidenza G20, partner della Gran Bretagna nella COP26 e co-organizzatrice con la Commissione Europea del Global Health Summit". Il colloquio "ha toccato anche le più rilevanti aree di crisi internazionali, tra cui la Libia e il Libano".