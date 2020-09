Comunali, ad Amalfi sindaco rieletto per 2 voti

Fotogramma /Ipa

Vittoria al fotofinish ad Amalfi per Daniele Milano, sindaco uscente riconfermato primo cittadino del comune simbolo della Costiera Amalfitana. Per soli 2 voti Milano ha battuto l'altro candidato, Alfonso Del Pizzo. Al termine delle operazioni di spoglio nelle 6 sezioni elettorali di Amalfi, il risultato finale è 1.708 voti per Daniele Milano e la sua lista "Liberi", 1.706 voti per Alfonso Del Pizzo e la sua lista "Amalfi Rinasce". Ad Amalfi si sono recati a votare per la scelta del nuovo sindaco e dei componenti del Consiglio comunale 3.505 dei 4.818 aventi diritto (72,75%): sono 3.414 i voti validi, con 51 le schede nulle e 40 schede bianche.