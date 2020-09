De Magistris: "Fuori luogo il tweet di De Laurentiis per De Luca"

Foto Fotogramma

"Ho trovato fuori luogo che a poche ore dal voto il presidente De Laurentiis abbia schierato la squadra in una competizione elettorale, ma l’ha fatto solo per puro spirito di interesse". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, riferendosi all'endorsement di De Laurentiis per il governatore Vincenzo De Luca.

"La squadra è la squadra del popolo e deve stare fuori dalle competizioni partitiche: anche i politici che cambiano squadra a seconda delle convenienze è una cosa un po’ squallida", ha aggiunto De Magistris in collegamento con ill programma 'Tiki Taka' su Italia 1.

Sulla riapertura degli stadi ai tifosi, ha affermato: "Bisogna utilizzare il buon senso. Non capisco perché non si possa aprire almeno un terzo della capienza degli stadi, in quel caso si garantirebbe il distanziamento e lo scaglionamento delle entrate. Questo vale per il calcio ma anche per gli altri sport".