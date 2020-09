Puglia, Emiliano: "Lopalco sarà nuovo assessore Sanità"

Foto Fotogramma

"Il professore Pierluigi Lopalco sarà il nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia. Ha avuto il coraggio di sottoporsi al vaglio popolare ed elettorale e ne è uscito da trionfatore", ha spiegato Emiliano. "La sua non era una sfida facile, non era facile trasformare un professore di università in una star di preferenze. La competenza e serietà di Pierluigi - ha concluso - hanno avuto un peso".

"Auguri e un grande in bocca al lupo a Pierluigi. Siamo felici per la sua vittoria, ci spiace non potrà più essere nel Patto per la scienza", ha affermato Guido Poli, presidente del Patto trasversale per la scienza (Pts). Lopalco, ex presidente del Pts, aveva lasciato l'incarico proprio per candidarsi alle elezioni regionali.