Renzi: "Questa maggioranza va avanti fino a 2023"

(Fotogramma)

"Questa maggioranza va avanti fino al 2023. Dopo ciò che è accaduto, si rafforza questa maggioranza, non parlo solo della legislatura". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera. "Noi non abbiamo mai chiesto il rimpasto, non lo chiediamo e non lo chiederemo. Ovviamente se la maggioranza vorrò fare un punto noi saremo a disposizione per portare le nostre idee", aggiunge.

"Siccome abbiamo davanti due anni e mezzo, anzi quasi 3" c'è tempo "per fare una riforma costituzionale alla luce della quale valutare la legge elettorale perché può esserci una legge elettorale proporzionale, che è quella che preferiscono i nostri compagni strada" oppure "un modello maggioritario con l'elezione diretta, un meccanismo molto più semplice" ma se "i nostri compagni di strada preferiscono il proporzionale, noi siamo disponibilissimi a discutere".

"In Toscana non siamo stati aritmeticamente decisivi, ma siamo stati decisivi nella selezione delle candidature, per la campagna elettorale, per il rush finale, per la organizzazione di eventi e per la generosità con cui i candidati di Italia Viva hanno fatto campagna a tappeto per Giani. Siamo stati politicamente determinanti", aggiunge riferendosi all'esito del voto regionale in Toscana.