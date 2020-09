Suppletive Senato, Doria: "Vince coalizione compatta e affiatata a guida Solinas"

Immagine di repertorio (Adnkronos)

Una campagna elettorale intensa, vissuta nelle piazze per incontrare le persone, "non solo quelle vicine come idee al centrodestra, ma anche quelle che mi aspettavano per conoscermi, ascoltarmi e chiedermi di rappresentare le loro istanze. La benzina in questa campagna l’hanno messa i cittadini". Cosi a 24 ore dalla conferma (almeno ufficiosa) di aver vinto le elezioni suppletive per il Senato, Carlo Doria racconta all’Adnkronos il percorso che lo ha portato ad ottenere il 40% dei consensi in un collegio che comprende la provincia di Sassari, la Gallura e alcuni comuni del nuorese.

"E' stata un’esperienza toccante, un’esperienza carica di umanità, devo ringraziare la coalizione di centrodestra e sardista che mi ha accompagnato compatta in questa campagna. Quella sarda è una coalizione con una forte spinta sardista, autonomista e identitaria, che ruota intorno al presidente Christian Solinas: posso dire che tutti hanno suonato una sinfonia e gli elettori hanno apprezzato l’armonia e l’affiatamento messo in campo. Dobbiamo utilizzarlo anche per le prossime elezioni amministrative e per rinvigorire la legislatura regionale: ci sono tante riforme da portare avanti in Regione, che avranno il mio appoggio a Roma".