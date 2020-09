Toscana, Giani: "Non mi aspettavo questo risultato"

(Fotogramma)

"Non mi immaginavo questo risultato. C’è stata una partecipazione superiore tra i cittadini e c'è stata un'eccessiva presenza dei leader nazionali di centrodestra, come Salvini, Meloni e Tajani. Questo ha un po’ schiacciato la candidata Ceccardi e ha dato il senso di quello che è la mia lista civica, l’orgoglio toscano. Questo ha dato una spinta verso un candidato come me, fortemente radicato nel territorio". Così il neo governatore della Toscana Eugenio Giani nel corso della trasmissione Agorà.