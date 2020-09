Comunali, Di Maio: "Modello alleanze ha funzionato"

(Fotogramma)

"L’obiettivo del MoVimento 5 Stelle è sempre stato quello di aggregare, di condividere principi e valori. Quello di unire, e non dividere. Siamo nati per questo. E infatti il modello delle alleanze nelle amministrative ha funzionato". Lo rivendica in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, all'indomani dello spoglio per le elezioni comunali, sottolineando che il M5S "era in coalizione a Faenza e a Caivano, e abbiamo vinto al primo turno, così come siamo riusciti a centrare i ballottaggi, sempre in coalizione, a Matera, Andria, Ariano Irpino, Pomigliano, Giugliano e Manduria".

"Per questo voglio ringraziare ogni singolo attivista, elettore, consigliere, parlamentare, membro di governo che non si è fermato un attimo per riuscire a raggiungere questi obiettivi - continua - Non sarà una rivoluzione, ma è sicuramente una strada. Una strada che può portarci di nuovo lontano. Un grosso in bocca al lupo a chi è stato eletto, a chi è arrivato al ballottaggio, a chi ha vinto al primo turno nelle ultime amministrative. A chi ha sostenuto il referendum sul taglio dei parlamentari. A chi ci ha creduto".

"Abbiamo tanto da dare al Paese. E serve il contributo di tutti" scrive Di Maio, all'indomani dei risultati delle comunali e nel pieno delle tensioni interne al M5S esplose in maniera deflagrante dopo l'esito delle regionali.

"Ci vediamo sul territorio nei prossimi giorni per sostenervi. Ci sono nuovi sindaci in arrivo, nuovi primi cittadini che possono cambiare le loro comunità. E come sempre, al di là dei ruoli e delle cariche, io ci sarò sempre. Potete contare su di me", assicura.