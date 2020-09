Covid, "a Genova obbligo mascherina h24 anche all'aperto in centro"

(Fotogramma)

"Su Genova tra poco firmerò un'ordinanza, di concerto con il sindaco, che prevede l'obbligo di mascherina anche diurna non solo nelle prospicienze dei locali ma estesa ad una serie di aree del centro storico a ridosso del Porto Antico perché lì stando al nostro sistema di tracciamento si registra il più alto numero di contagi". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa di aggiornamento sull'emergenza coronavirus, parlando delle misure per Genova dove nelle ultime 24 ore sono saliti i nuovi casi positivi in alcune aree del centro storico."Su Genova - ha precisato Toti - sono 63 i casi positivi oggi: i 40 contatti di caso confermato per circa una metà si riferiscono a cittadini di nazionalità o provenienza straniera, per capirci a quei cluster del centro storico cui abbiamo fatto riferimento nei giorni scorsi".

"Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel centro storico e abbiamo deciso, per salvaguardare la salute, di prendere alcune misure precauzionali che sono quelle già prese a Spezia e in altre città. Dal momento della firma dell'ordinanza, questa sera, abbiamo definito un'area in cui estendiamo l'obbligo di mascherina per tutto il giorno all'aperto, indipendentemente dalle distanze", ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci oggi nel corso del punto stampa in Regione sull'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornando sulle nuove misure contenute nell'ordinanza regionale adottata di concerto con il comune e in vigore in un perimetro del centro storico di Genova dove negli ultimi giorni sono cresciuti i contagi da coronavirus.

L'area interessata va dall'ingresso doganale della stazione marittima, a semicerchio, passando a sud di queste vie: via Fanti d'Italia, la stazione Principe, via Balbi, piazza della Nunziata, largo Zecca, via Cairoli, via Garibaldi, via 25 Aprile, piazza Matteotti, Porta Soprana, via del Colle, via Ravasco, via Madre di Dio."Questo - ha motivato il sindaco - perché si è dimostrato che solo l'uso di mascherine dà un notevole calo dei contagi. Al chiuso nei luoghi pubblici rimane l'obbligo di mascherina a esclusione di chi si trova al tavolo per la consumazione".

"Chiedo la collaborazione di tutti i genovesi da subito - ha proseguito - Nel resto della città la situazione è molto buona. In quest'area chiediamo il rispetto delle regole per risolvere il problema. Per ora si parte dalla firma e abbiamo messo un termine indefinito di tempo, appena vedremo tornare i numeri come prima leveremo l'ordinanza".