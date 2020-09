Elezioni, Renzi: "5,1% risultato oltre ogni aspettativa"

Foto Fotogramma

"Per una debuttante sono strafelice. Il 5,1% è un risultato che va oltre ogni aspettativa e ogni sondaggio, ma per noi è solo un punto di partenza". Lo ha detto Matteo Renzi al Tg2 commentando l'election day di Italia viva.

La soglia al 5% per la legge elettorale "va benissimo, ma io preferirei il sistema maggioritario. In ogni casi decide il Parlamento, noi pensiamo alla soglia di povertà e di disoccupazione. Parliamo di questo, non di legge elettorale", ha sottolineato il leader di Italia Viva.

Renzi si è anche soffermato sulla possibilità che Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ricopra la carica di vicepresidente del Consiglio: "Deciderà lui. Ha fatto bene sia come presidente di provincia che come presidente di Regione, se vorrà sarà un ottimo vice premier. Se no, lo rispetteremo".