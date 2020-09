Proroga stato emergenza, governo pone fiducia al Senato

Afp

Il governo, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto al Senato la questione di fiducia sul decreto legge che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza per il coronavirus, nel testo già approvato dalla Camera.

E' previsto alle 17.15 l'inizio della chiama per il voto di fiducia. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. La seduta riprenderà alle 15.30 con l'inizio della discussione generale.