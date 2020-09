La Russa: "Salvini deve guardare in casa sua"

(Fotogramma)

"Leggete le dichiarazioni, la Meloni è stata rispettosa ed elogiativa per tutta la coalizione". Ignazio La Russa, senatore di Fdi, a L'aria che tira risponde così alle domande sui rapporti all'interno del centrodestra dopo le elezioni regionali e in particolare dopo la sconfitta in Puglia. "Poi, se Salvini ritiene che al Sud ci sia da cambiare qualcosa nella scelta delle persone, credo che abbia ragione, ma non certo riferendosi a Fitto, che è stato un portabandiera stupendo in Puglia, lo dico con cognizione di causa", dice La Russa. Salvini, prosegue, "deve guardare a casa sua, dove leghisti dell'ultima ora, mi riferisco alla Puglia in particolare, hanno trascurato l'indicazione della coalizione e pensato di più ai loro conti da regolare con Fitto. Altrimenti non si spiegherebbe il 9% della Lega in Puglia".