Salvini: "Suarez? Che squallore"

Fotogramma

Il caso Suarez è "uno squallore che non merita di inquinare l'immagine delle università italiane, che sono le migliori al mondo". Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5. "Se qualcuno ha sbagliato paghi, se ha truccato un esame deve pagare, essere licenziato in tronco -ha spiegato il leader della Lega-. Se sei un calciatore e guadagni 10mln all'anno non hai il diritto di passare avanti e truccare un esame".

Su un eventuale coinvolgimento della Juventus, Salvini ha sottolineato: "Da milanista mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se qualcuno era al corrente o ha pagato per truccare è un reato, comprare il test di italiano è un reato. Mi auguro ci sia una condanna per un reato vero".