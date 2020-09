Zingaretti: "Basta con i picconi, è l'ora di ricostruire"

(Fotogramma)

E' tempo di "un grande progetto italiano di rinascita, che dia una visione e speranza a chi rischiava di perderla E' il minimo che possiamo fare per i giovani che pagano più di altri il costo della crisi e devono vedere in noi coloro che hanno detto finalmente basta picconi, bisogna ricostruire l'Italia perché coi picconi non si va da nessuna parte". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione della festa per l'elezione del neo presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a cui è presente anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Renzi e Zingaretti si sono abbracciati durante la manifestazione.

"Non si può governare insieme da avversari, bisogna farlo da alleati, ognuno con le proprie idee, con i propri contenuti e con i propri valori, ma con una capacità schietta di dirci le cose con molta schiettezza. Con Matteo Renzi è ovvio che dopo la scissione c'è stato un momento difficile: ora c'è un momento, assolutamente alla luce del sole, basato sul confronto e sulla schiettezza, ma con un protagonismo della politica", ha aggiunto il segretario del Pd.