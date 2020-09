Lega, Borghezio: "Zaia l'uomo giusto per la Baviera italiana"

Foto Fotogramma

"Salvini deve prendere atto del fatto che esistono due Italie, e che quindi una cosa è il messaggio politico per il nord padano, un'altra cosa è il resto d'Italia, come ben insegna l'esempio Baviera in Germania. Tertium non datur". Mario Borghezio, già eurodeputato della Lega dà la sua lettura del voto regionale, dove la Lega non ha sfondato, soprattutto nelle regioni del sud.

Per l'ex parlamentare torinese "Zaia è l'uomo che andrebbe bene per la Baviera italiana, anzi il governatore è l'uomo che andrebbe benissimo".