Migranti, Lamorgese: "Ipotesi sanzioni penali per ong"

Foto Adnkronos

"Abbiamo il decreto immigrazione che sarà esaminato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, si verificheranno anche le sanzioni che secondo me potrebbero anche diventare sanzioni di carattere penale ma è una strada che intraprenderemo con la modifica dei decreti''. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese in audizione in Commissione Schenghen, parlando del nuovo decreto sicurezza.