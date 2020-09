Salini (Fi): "Fontana è presidente responsabile, su Mes sa cosa fare"

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, della Lega, è "un presidente responsabile" e saprà "reagire con responsabilità" alla "sollecitazione", arrivata da Forza Italia, di premere sul governo affinché l'Italia richieda l'uso del Pandemic Crisis Support del Mes, che prevede circa 37 mld di euro di prestiti, a tassi pressoché zero, per finanziare le spese sanitarie, dirette e indirette, legate alla pandemia di Covid-19. A sottolinearlo è l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, che è anche coordinatore degli azzurri in Lombardia, a Bruxelles.