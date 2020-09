Salini (Fi): "Puniti M5S e Lega, italiani cercano affidabilità"

Di fronte all'"emergenza" determinata dalla pandemia di Covid-19 gli italiani hanno punito il "populismo", penalizzando nelle urne sia il M5S che la Lega, e proprio per questo Forza Italia deve tornare ad essere "trainante" nel centrodestra e non "trainata". Lo sottolinea a Bruxelles l'eurodeputato di Fi Massimiliano Salini, che è anche coordinatore di Forza Italia in Lombardia.