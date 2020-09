Gregoretti, Salvini: "Pronto ad accettare condanna"

Fotogramma

"Avrò anche un processo per Open Arms? Difendere confini e leggi non era mio diritto, ma mio dovere, non da ministro ma da cittadino". Così Matteo Salvini, a Radio 24, ribadisce la linea che terrà anche a Catania, il prossimo 3 ottobre a Catania, per il caso Gregoretti. "Se avrò uno o due processi - spiega - la linea sarà la stessa". "Sono disposto a accettare una eventuale condanna? Ho piena fiducia nei magistrati". Poi sottolinea: "Avevo fatto una promessa agli italiani" per la difesa dei confini "ho agito con l'accordo del governo, sono assolutamente tranquillo".

Per quanto riguarda i dati delle elezioni appena passate, "abbiamo perso in Toscana con il 40%, in Puglia e Campania si sarebbe potuto fare di più come squadra, ma dagli errori si può imparare, ma sono abbastanza soddisfatto". E sul cambio ai vertici del partito, con l'arrivo della nuova segreteria politica, Salvini spiega: "Gestione collegiale nella Lega? Sono abituato a delegare, lo faremo sempre di più". "Quando la gente ti fa crescere, devi essere più bravo", sottolinea Salvini.

Sulle misure anti covid, "io riaprirei gli stadi con il 25% di capienza. Mi sembra una cosa ragionevole, non vedo dove sia il problema". Poi Salvini ricorda come "al gran premio di motociclismo, a Misano, sono entrate 10 mila persone e si sono divertite".