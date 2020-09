''Sospesa indagine sulla Juve'', Salvini twitta e tifosi si arrabbiano

Dal profilo twitter di Matteo Salvini

"Violazione segreto istruttorio, sospesa indagine su Juve". Lo scrive Matteo Salvini su twitter riferendosi al caso dell'esame di italiano di Luis Suarez all'università di Perugia. "Giusto, si è colpevoli solo alla fine del processo, non è normale sputtanare la gente sui giornali. Ma...di tutte le altre violazioni fatte da anni ai danni di normali cittadini, chissenefrega?!?", aggiunge Salvini nel suo post. Ma più di ogni altra riflessione, a tenere banco sui social è il riferimento del leader leghista al club bianconero. Un riferimento che, ovviamente, ha fatto infuriare molti tifosi della Vecchia Signora.

"L'indagine non è sulla Juve, tanto meno su Suarez. Si informi sulla vicenda, anzi, si occupi di politica"; "L'indagine non è 'su Juve', basta leggere l'articolo"; "Ueh...Salvini...non c’è alcuna indagine sulla Juve ma sull’università di Perugia. Cosa c’entra la Juve?"; "Dopo 'giocatore della Juve' da Vespa, insisti a parlare d indagine 'sulla Juve'. Due c...in due giorni", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social. In alcuni casi la passione calcistica, in questo caso per la Juve, prevale su tutto: "E ti ho anche votato...".