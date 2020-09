Stipendio parlamentari, Di Maio: "Presto novità"

(Fotogramma)

"Le riforme istituzionali non sono finite, abbiamo appena iniziato. Adesso dovremo mettere mano ai cosiddetti voltagabbana in Parlamento nella modifica dei regolamenti parlamentari. Dovremo mettere mano agli assenteisti, pagandoli di meno se sono assenti in Parlamento. Dovremo mettere mano, con la legge elettorale, alla possibilità di sceglierci direttamente i nostri candidati e dovremo mettere mano alla normalizzazione degli stipendi dei parlamentari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante un punto stampa ad Andria. "Sarà un brutto periodo per voltagabbana e assenteisti", promette l'esponente del M5S, "presto ci saranno novità".