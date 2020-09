Meloni: "Da Tridico a 'triplico', Conte che fa?"

(Fotogramma)

"Da Tridico a triplico. Quando scopri che al presidente dell'Inps Tridico, tanto caro al M5S, è stato quasi triplicato lo stipendio capisci che siamo in una Italia a due velocità: quella degli amici dei grillini che prendono stipendi spropositati nonostante i risultati scadenti e quella dei cittadini comuni che non hanno amici nei Palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione". Lo scrive, su Facebook, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Sono bastati due anni al potere per svelare la vera natura dei nemici della casta. Fossi il presidente del consiglio chiederei le dimissioni del presidente Inps. Cosa intende fare, invece, Giuseppe Conte?", aggiunge.