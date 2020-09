(Foto Fotogramma/Ipa)

“Vogliono tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani. #forneromaipiù”. Lo afferma Matteo Salvini in riferimento alle dichiarazioni del premier Conte su Quota 100 e la volontà di non rinnovarla.