Fotogramma

"Il ministro Di Maio dice di non trovare quelli del No favorevoli al taglio degli stipendi. Se non ci cerca, non ci trova: io ho votato No e sono favorevole al taglio degli stipendi, lo porti in aula e lo voterò". Così Gianfranco Rotondi su Twitter risponde alle parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Ariano Irpino.