Tridico, Conte: "Ho chiesto accertamenti"

''Non ero personalmente informato di questa vicenda, ovviamente ho chiesto degli accertamenti per approfondire la questione'' dello stipendio del presidente dell'Inps, Tridico. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in collegamento video con il festival dell'Economia di Trento. "Ovviamente ho chiesto degli accertamenti, vorrei approfondire la questione. Permettetemi di fare accertamenti sul punto, di comprendere bene e poi formulerò una valutazione più compiuta", dice il premier.

''Non posso prendere un impegno rispetto a una questione di cui ho chiesto un approfondimento. Sono una persona abituata a parlare molto seriamente. Fatemi fare una verifica, alla fine parlerò''.