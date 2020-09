Di Maio: "Aurelio Visalli un eroe"

(Foto Afp)

"Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visalli, tuffatosi in mare per salvare la vita di un 15enne nelle acque di Milazzo. In questo momento di dolore, un abbraccio e la solidarietà dello Stato alla famiglia". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.