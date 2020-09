Santanchè contro Tg1: "Pilotato, Tg3 unico a dare informazioni trasparenti"

(Fotogramma)

“È inammissibile come Tg1 non dia una informazione trasparente ai cittadini. Sulla vicenda Tridico, sono stati “sprecati” solo 5 miseri secondi, insabbiando totalmente le critiche di alcuni parlamentari pentastellati, hanno mandato in onda un servizio propagandistico del Premier Conte, ma non l’unica vera notizia data dal Presidente del Consiglio, l’abolizione di Quota 100. A differenza di Tg1, il Tg3 delle 19 è stato trasparente, non è possibile che i cittadini italiani debbano pagare il canone per un servizio che in realtà è un disservizio? Quando finalmente potremmo avere un servizio pubblico degno di questo nome? Un servizio pubblico che non piega le notizie alla faziosità ? Che non nasconde le notizie imbarazzanti come la polvere sotto al tappeto ?”Lo dichiara la senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia.