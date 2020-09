M5S, al conclave con Crimi spunta il caso Rousseau

Si è parlato anche della piattaforma Rousseau durante la riunione dei ministri M5S, in corso dal pomeriggio in un agriturismo alle porte di Roma. E, secondo quanto apprende l'Adnkronos, alcuni dei presenti avrebbero lamentato un ruolo eccessivamente politico dell'associazione, fondata e presieduta da Davide Casaleggio. Focus anche sulla riorganizzazione del Movimento. Stati generali in tempi "rapidissimi" e nuova struttura organizzativa ben definita: queste le indicazioni arrivate dai ministri grillini, come spiegato dal capo politico Vito Crimi a margine del 'conclave'.