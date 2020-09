Scuola, Pd chiede rinvio concorso

(Fotogramma)

"Oggi è stata annunciata la data del concorso straordinario per gli insegnanti precari. Sarà il 22 ottobre, dunque durante l'ordinario periodo di insegnamento e con la pandemia ahinoi ancora in corso. Il tutto mentre in quasi ogni angolo d'Italia il caos delle graduatorie sta creando problemi e ritardi". Lo scrive Matteo Orfini su Fb.

"Di più: se chi deve partecipare al concorso per provare dopo anni di sfruttamento ad essere stabilizzato dovesse quel giorno trovarsi in quarantena cautelare o peggio ammalato, perderà l'occasione della vita perché non è stata prevista una finestra di riserva nemmeno per casi così gravi. Insomma, al caos delle graduatorie, alle difficoltà enormi di gestire un anno così particolare, si è scelto di aggiungere un ulteriore elemento destabilizzante".

"Quando insieme al Senatore Francesco Verducci e a tanti precari spiegavamo che sarebbe stato più serio e giusto procedere a una stabilizzazione per titoli e servizio conclusa a fine anno da un colloquio selettivo volevamo semplicemente evitare questo caos. Siamo ancora in tempo. Si rinvii il concorso (come chiesto oggi dal Pd) e si apra un tavolo sulla stabilizzazione per trovare la soluzione migliore", conclude.