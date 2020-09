Tridico, M5S: "Fake news montata per colpire noi e governo"

(Fotogramma)

"Più passano le ore e più il ‘caso Tridico’ si dimostra una colossale fake news: si è montata una campagna denigratoria contro Inps e Ministero del Lavoro per colpire noi e il governo Conte. E’ surreale che ad attaccare lo stipendio di Tridico siano le stesse figure politiche che per decenni hanno creato poltrone ad hoc ed aumentato gli stipendi ai dirigenti”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro.

“In un Paese in cui non mancano manager pubblici, a volte pagati più del necessario, nel silenzio generale, le polemiche sono stranamente rivolte su uno stipendio ben sotto il tetto massimo fissato per i dirigenti pubblici”, aggiungono.

“Persino nella stessa Inps il compenso di Tridico è più basso rispetto a quello di altre figure: sono ben 31 i dirigenti di livello generale dell’istituto che hanno un guadagno di 240mila euro. Ma di cosa stiamo parlando?”, conclude la nota.