Covid, Galliani: "Tampone negativo per Berlusconi"

Foto AFP

"Il tampone del presidente" Silvio Berlusconi "è stato negativo, a breve ci sarà un secondo tampone. Siamo felici per lui, stasera vogliamo dargli una gioia". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ai microfoni della Rai prima del match di Coppa Italia contro la Triestina.

Un compleanno sui generis per il leader di Forza Italia, ancora costretto alla quarantena ad Arcore. Nonostante ciò, con la presenza della fidanzata Marta Fascina, Berlusconi non ha rinunciato a spegnere le candeline sulla torta preparata per i suoi 84 anni. Centinaia i messaggi e le telefonate di auguri giunti a villa San Martino, tra cui quella del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, arrivata di buon mattino, ma anche dei vertici del Ppe.

Anche gli alleati del centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno chiamato Berlusconi per gli auguri di compleanno.