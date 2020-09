M5S, Travaglio: "Serve anche Di Battista al vertice"

Foto Fotogramma

Il Movimento 5 Stelle "deve mettere gente" al vertice "che ha una presa sull'elettorato. Se ci riescono, devono mettere pure Di Battista in quel vertice: ha bisogno di fare un'esperienza responsabile dentro le scelte. Se si misura tutti i giorni, inevitabilmente smette di essere il Di Battista 'di piazza' o dei viaggi all'estero e diventa un Di Battista responsabile con le sue idee". Lo dice Marco Travaglio in collegamento con la trasmissione 'Otto e mezzo' su La7.

Il direttore del 'Fatto quotidiano' non crede che le divergenze nel Movimento porteranno a una vera e propria scissione: "Potrà uscire qualcuno dei nostalgici dello strillo in piazza, ma non si può urlare contro il potere essendo al potere. Devono mettere su un solo vertice nel quale ci siano però le anime del movimento, se mettono tre persone che hanno una bella faccia ma non rappresentano l'anima del movimento...".