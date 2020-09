Caso Gregoretti, avvocato Coppi: "Rischio circo mediatico? Tribunale deve essere impermeabile"

(Fotogramma)

"Quello della nave Gregoretti è un caso abbastanza unico e dovrebbe restare fuori dalla politica. Il tribunale e le persone che lo compongono devono essere impermeabili. Se questo non accade è un problema". Così all'Adnkronos l'avvocato Franco Coppi sull'udienza preliminare del 3 ottobre che vede coinvolto il segretario della Lega Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti.

A Catania saranno presenti gli esponenti del centrodestra in difesa di Salvini e centinaia di giornalisti. "Se c’è il rischio che le tre giornate in Sicilia vengano strumentalizzate e tutto si trasformi in un 'circo mediatico'? Il dibattito deve essere puramente accademico, visto che c’è un ministro a processo - dice Coppi - Tutto dovrebbe restare dentro quel confine. Andrebbe impedito ai giornalisti di enfatizzare l'udienza, ma è chiaro che sia la stampa sia la televisione faranno il proprio interesse".