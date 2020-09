Conte: "Tridico non è in discussione"

Fotogramma

Preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund? "No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non procedere speditamente". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti tornando a piedi dalla sede della Stampa estera dove si è recato per una visita a una mostra fotografica. "Su Aspi ci riuniremo, non mi fate dichiarare... E' una questione delicata, mi riservo una riflessione interna e poi" su Autostrade "prenderemo una posizione chiara", assicura ancora il premier.

Per quanto invece riguarda l'aumento dello stipendio del numero uno dell'Inps Pasquale Tridico, "ho già parlato, è un aumento assolutamente dovuto perché c'è stato un riassestamento dei vertici, si è creato un Cda dell'Inps e dell'Inail. Il problema non è lo stipendio, dobbiamo lavorare tutti perché i lavoratori che non hanno ancora gli ammortizzatori sociali li percepiscano. Tridico non è in discussione, qui dobbiamo discutere su come completare questo processo di erogazione. Il problema è per gli italiani che aspettano ancora la cassa integrazione..", aggiunge Conte.