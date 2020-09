Mastrota: "A Conte sufficienza come televenditore, nessuno come Berlusconi"

Fotogramma /Ipa

“L’ho visto. Devo dire che lui è molto ecumenico, il parlare semplice si addice a un politico della risma di Conte. Secondo me non si è comportato male, anche se io avrei cambiato il tono di voce. Aveva poco entusiasmo e in più leggeva”. Lo ha detto ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1, 'Un Giorno da Pecora' Giorgio Mastrota, il volto più noto delle televendite commentando il video dell'annuncio della misura del cashback fatto dal Presidente Giuseppe Conte. E spiegando che, come voto, "gli darei una sufficienza, tra il 6 e il 7" anche se “il più grande venditore del mondo è Silvio Berlusconi".

Quanto alla chiarezza del presidente del Consiglio, Mastrota, rispondendo ai due conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha spiegato che “il premier Conte usa parole semplici anche se è un po’ monocorde, io avrei alzato il tono di voce. E poi avrebbe dovuto aggiungere sul finale una frase del tipo 'potrebbe essere l'ultima occasione'". Alla domanda se il premier abbia bisogno di "un po' di sprint", Mastrota ha sottolineato: "Credo sia un po’ il suo difetto, anche se a me tutto sommato piace, anche se è monocorde. Sì lo trovo monocorde” ha risposto Mastrota che ha aggiunto: “Come televenditore gli darei una sufficienza, tra il 6 e il 7. Il messaggio è passato, poi se tutto questo casino che ha suscitato con un po’ di prese per i fondelli è servito a far sapere a tutti quello che stanno facendo… Perché no?"

I conduttori hanno poi chiesto se fosse più bravo Conte rispetto ai suoi predecessori Renzi o Berlusconi. Giorgio Mastrota a questo proposito ha detto: “Il più grande venditore del mondo è Silvio Berlusconi”. “Ma come è possibile che a un certo punto un premier venga paragonato a lei?” hanno chiesto Lauro e Cucciari, ironici: “Fatevi questa domanda, vuol dire che c’è qualcosa che non va” è stata la risposta divertita di Giorgio Mastrota.