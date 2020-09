Vauro: "Catania 'Pontida del Sud'? Non ce li vedo i siciliani con le corna vichinghe"

(Fotogramma)

"Salvini ha annunciato che farà di Catania una Pontida del Sud. Non riesco sinceramente a immaginare i siciliani con le corna da vichingo in testa". Con questa battuta il vignettista Vauro Senesi commenta all'Adnkronos l'imminente avvio del processo al leader della Lega Matteo Salvini per il caso Gregoretti. L'udienza preliminare si svolgerà a Catania sabato 3 ottobre, ma già da domani sono previsti eventi politici in cui verrà ribadita la fondatezza della linea dura dei 'porti chiusi' su sicurezza e immigrazione.

"La mobilitazione grottesca messa in piedi spero che non paghi a livello propagandistico, temo però che ciò possa accadere", prosegue il vignettista. "Salvini sostiene che difendeva i confini. A me risulta che di questo si occupa la Marina militare e, nel caso per cui va a processo, lui ha fermato la Gregoretti che fa parte della Guardia Costiera. Spero e sono convinto che i giudici nella loro decisione non si facciano influenzare dalle pressioni che giungono dall'esterno", conclude Vauro.