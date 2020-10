Caso Gregoretti, Lega 'sbarca' a Catania con Salvini: venerdì 'cena dei 500'

A Catania macchina organizzativa della Lega a tutto vapore. Nella città etnea, che per due giorni farà da palcoscenico agli eventi dei salviniani, arrivati per dar man forte al segretario atteso sabato in tribunale, si registrano numeri in stile Pontida. Nove convegni, pranzi e punti ristoro, con il clou della 'cena dei 500' venerdì sera, con il leader Matteo Salvini. Il tutto in attesa della manifestazione di sabato, al porto, quando l'ex ministro dell'Interno sarà uscito dal tribunale, al termine dell'udienza preliminare sul caso Gregoretti.

Tantissimi i dirigenti del partito sbarcati o in arrivo nella città, con tutti i big in campo, dal vice Giorgetti, ai capigruppo di Senato e Camera, Romeo e Molinari, e ancora i responsabili dei dipartimenti, come Centinaio, Bagnai, Borgonzoni, Rixi, Molteni e Borghi. Tra i parlamentari sono già oltre 100 le registrazioni fatte dallo staff per il soggiorno a Catania, una ventina gli europarlamentari previsti e ancora un centinaio i dirigenti locali. Un totale, che per il primo giorno di lavori, conta circa trecento presenze, considerando anche i consiglieri regionali.

Grandi numeri attesi ai dibattiti. Nelle sale, viste le norme di sicurezza per il coronavirus, gli incontri 'tematici', allestiti negli spazi della 'Nuova Dogana', prevedono un tetto di 400 ingressi dei partecipanti ai lavori, cittadini e militanti che ascolteranno i leghisti a convegno sui temi caldi del momento: dalla giustizia, alla sicurezza, ai migranti, per finire al 'ponte sullo Stretto'.

Di fronte ai relatori, nei 9 panel previsti tra oggi e domani, ci saranno duecento posti a ridosso del palco, mentre in una sala attigua, con maxi-monitor, altri 200. Tutti i partecipanti si sono già registrati online, dove è presente anche una lista di attesa, se dovessero liberarsi delle prenotazioni. In tutto saranno riempiti, negli spazi della struttura catanese, 3600 posti tra oggi e domani.

Tra gli eventi clou della kermesse leghista, la cena di domani. Nelle sale della Dogana nuova, si allestiranno due zone: la prima riservata alla 'pizzata' dei circa 300 giovani salviniani, arrivati in Sicilia in pullman e aereo, guidati da Luca Toccalini, responsabile degli ex giovani padani.

Più in là invece, la 'cena dei 500', con tavoli da otto, dove saranno presenti tutti i big della Lega, il segretario Salvini e tanti militanti, che entreranno esibendo un QR Code personalizzato, con la destinazione del posto a sedere. Saranno loro a far sentire vicinanza a Salvini, che l'indomani sarà in tribunale.