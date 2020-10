Lega, Cantarella: "Anche Meloni e Tajani a Catania, dimostrazione di centrodestra unito"

di Francesco Bianco

“Giuridicamente e non solo la Lega, da nord a sud e’ sempre più unita. Qui a Catania, in tre giorni di dibattiti, avremo i maggiori rappresentanti del partito. Ma e’ altresì importante che sabato tutto il centrodestra nazionale sarà in città con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e con Tajani, esponente di primissimo piano di Forza Italia. Un centrodestra sempre più unito, non per simpatie o perché c’è da dividere poltrone, ma uniti su contenuti, valori e risoluzione dei problemi del Paese”. Lo afferma in una intervista all’Adnkronos, il vice segretario della Lega in Sicilia, Fabio Cantarella, in merito alla tre giorni di appuntamenti organizzata dalla Lega nel capoluogo etneo fissata per giovedì e ‪venerdì prossimo‬ dove sarà presente anche il leader del Carroccio Matteo Salvini. ‪Sabato mattina invece e’ fissata l’udienza preliminare in Tribunale a Catania per il processo in cui Salvini e’ accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti.