Migranti, bozza dl: permessi soggiorno convertibili in permessi lavoro

Foto Fotogramma

La maggior parte dei permessi di soggiorno saranno nuovamente convertibili in permessi di lavoro. E' quanto si apprende dalla lettura della bozza del nuovo dl immigrazione che dovrebbe essere approvato nel prossimo Cdm e che l'Adnkronos ha potuto visionare.

''Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti", si legge nel testo del dl, i permessi di soggiorno ''per protezione speciale'', per ''calamità'', per "residenza elettiva'', per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide'', per ''attività sportiva'', ''per lavoro di tipo artistico'', ''per motivi religiosi'', ''per assistenza minori''.

Nel decreto legge immigrazione viene inoltre reintrodotta la formula del rispetto degli ''obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno''. Il nuovo dl immigrazione dovrebbe essere approvato nel prossimo Consiglio dei ministri.

''Non sono ammessi il respingimento o l'epulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani'', si legge ancora nella bozza.

"Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica".

Per questa valutazione, è scritto nella bozza, ''si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.