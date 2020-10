Sassoli: "Europarlamento funziona in remoto rispettando regole"

Il Parlamento Europeo funziona, dall'inizio della pandemia di Covid-19, in modalità mista in presenza e in remoto, "senza violare i regolamenti", cosa che ha consentito di "far funzionare l'Unione Europea". Lo spiega il presidente David Sassoli, a Bruxelles, aggiungendo però di non avere "consigli" nel merito da dare alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, dopo che due casi positivi tra i senatori hanno messo a rischio la prosecuzione dei lavori dell'Aula.