Zingaretti: "Obbligo mascherine all'aperto nel Lazio? Stiamo valutando"

(Fotogramma)

“Verificheremo. È in corso una riunione”. Lo dice Nicola Zingaretti arrivando al Festival delle città a chi gli chiede se la regione Lazio intenda rendere obbligatorie le mascherine all’aperto.

"L'obbligo di mascherine all'aperto è una delle ipotesi che stiamo studiando. Siamo preoccupati? Io non ho mai smesso di esserlo - sottolinea - Durante l'estate c'è stato chi ha dato messaggi sbagliati... Ora come si deve reagire? Senza panico, aumentando le reti per intercettare i positivi, molti asintomatici. Bisogna mantenere alta la guardia".

"Stiamo valutando se estendere l'obbligo della mascherina h24, all'aperto e al chiuso. Io tendenzialmente sono favorevole ad adottare tutte le misure di prevenzione che salvaguardano scuole e luoghi di lavoro".

"Per ora non abbiamo segnali che le scuole e le università siano focolai, ma quello che succede fuori, gli assembramenti. Quello che serve è non solo nuove regole ma spirito di responsabilità individuale. Le regole le faremo, ma alziamo la responsabilità individuale dei comportamenti anche a casa e anche tra amici".