M5S, eletti contro Di Battista: "Morte nera? Basta giocare a Star Wars"

Alessandro Di Battista sferza il Movimento 5 Stelle sparando ad alzo zero contro l'alleanza con il Partito democratico: "E' la morte nera", l'affondo dell'ex deputato in una intervista andata in onda ieri sera a 'Piazzapulita' su La7. Il riferimento è all'arma di distruzione che compare nella saga di Guerre Stellari. Ma le parole di 'Dibba' - secondo il quale il M5S rischia di diventare come l'Udeur di Mastella, "buono forse più per la gestione di poltrone" - non sono piaciute a molti suoi compagni di partito, come dimostrano le reazioni social delle ultime ore.

"Udeur? Morte nera? Non stiamo giocando agli strateghi - scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia -. Il M5S, insieme a Conte, sta gestendo una pandemia mondiale. E la sta gestendo bene. Basta polemiche sterili, lasciamole a Salvini. Pensiamo a migliorare il rdc, al superbonus 110%, e al recovery fund che abbiamo ottenuto".

"Caro Alessandro Di Battista - commenta invece Dalila Nesci - le tue stasera non sono state Parole Guerriere. Tra i 'conflitti di interesse' su cui bisogna fare luce, forse, ci sarebbe da approfondire anche il rapporto fra l'Associazione Rousseau ed il M5S... Invece di sparare opinioni dal tavolo della giuria, ti faccio notare che il M5S insieme al governo Conte sta affrontando il difficile corso di una pandemia e crisi economica mondiale".

Dura la replica dell'europarlamentare Dario Giarrusso: "Mi offende sentirmi dire che siamo come l'Udeur, partito che basava i suoi consensi (esattamente al contrario di noi!) sul clientelismo e le peggiori pratiche della peggiore politica", scrive su Facebook l'ex 'Iena', aggiungendo: "Peraltro era proprio in partiti come l'Udeur che qualcuno si svegliava una mattina e picconava il partito dall'interno pur di salirne al potere col proprio gruppetto. Chi è Udeur, dunque?".

Il presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia invita a lasciare le polemiche "a Salvini e Meloni": "Invece di fare riferimenti a Star Wars, sarebbe importante rilanciare le tante buone misure che stiamo adottando per il Paese, come il superbonus 110% per le ristrutturazioni".

Al coro 'anti-Dibba' si unisce anche Mirella Liuzzi, sottosegretaria allo Sviluppo economico: "'Per fortuna c'è questo governo, per fortuna durante la crisi pandemica, c’era Conte'. Questo quello che stamattina mi ha detto un'azienda che ho visitato, mentre spiegavo l'entrata in vigore del taglio del 30% del costo del lavoro per i dipendenti del Sud. Altro che morte nera!".