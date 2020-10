Festa nonni, gli auguri di Conte: "Siete preziosi"

(Afp)

"E' il 2 ottobre, è la festa dei nonni. Sto per riprendere i lavori al Consiglio europeo ma volevo mandare un grandissimo abbraccio e saluto a tutti i nonni e le nonne d'Italia". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook da Bruxelles.

"Oggi vi pensiamo con particolare affetto, come abbiamo fatto durante questo periodo difficile: ci scambiamo sorrisi, biglietti, non ci possiamo abbracciare ma speriamo di poterlo fare presto. Siete preziosi per noi perché ci date coraggio e fiducia nel futuro", ha aggiunto il presidente del Consiglio.