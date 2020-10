Governo, Miccichè (FI): "Non esiste concettualmente come coalizione"

di Francesco Bianco

“La maggioranza di Governo non esiste concettualmente come coalizione. E’ una maggioranza che rappresenta questo momento della vita dei Cinquestelle e del Pd, ma che certamente non è alleanza”. Lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, oggi a Catania. “Lo stiamo vedendo anche in Sicilia - ha aggiunto- nei Comuni dove si vota. Solo in due su 61 centri al voto, M5S e Pd sono riusciti a fare l’alleanza. Mentre il centrodestra è fino a prova contraria unito in Italia come in Sicilia, magari con rapporti di forza diversi”.