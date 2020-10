Salvini: "Dopo 30 anni di chiacchiere siciliani e italiani vedranno partire questo miracolo"

di Francesco Bianco

"Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere ho totale fiducia nella giustizia italiana. Non parlerò al Gup, abbiamo salvato vite, non si è fatto male nessuno e non si è ferito nessuno, abbiamo dato l'onore all'Italia, rispettato le leggi e svegliato l'Europa". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Catania, prima dell'intervista con Maria Giovanna Maglie durante la tre-giorni del Carroccio in città.

Parlando del Ponte sullo stretto, Salvini ha aggiunto: “Dopo trent'anni di chiacchiere, nel nome dell'efficienza, della velocità, dell'ingegneria e della bellezza, penso che grazie alla testardaggine della Lega, siciliani e italiani vedranno partire questo piccolo grande miracolo”.