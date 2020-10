Caso Gregoretti, Conte: "Sono a disposizione, ci mancherebbe"

(Afp)

dall'inviata Mara Montanari

"Sono a disposizione, ci mancherebbe. Quando la magistratura chiama anche un responsabile politico deve subito rispondere". Il premier Giuseppe Conte risponde così ai cronisti a Teramo sul processo a Catania sul caso Gregoretti.

"Riferirò tutte le circostanze di cui sono a conoscenza in piena trasparenza come ho sempre fatto e come sempre farò" dice il presidente del Consiglio.