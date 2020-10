Caso Gregoretti, Meloni e Tajani da Salvini in hotel per caffè prima processo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il leader della Lega Matteo Salvini in questi minuti sta incontrando Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per un caffè presso l'hotel Baia Verde di Aci castello, nel catanese. A breve il leader della Lega lascerà l'albergo per recarsi in tribunale, per l'udienza preliminare del caso Gregoretti.