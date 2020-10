Covid, Mattarella: "Preoccupati per aumento contagi e dolore per vittime"

(Fotogramma)

"Non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo del contagio della pandemia e il dolore per le vittime che ancora giorno per giorno dobbiamo registrare". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale in merito alla situazione Covid in Italia. "Desidero ricordare le vittime del maltempo che si è abbattuto sul Piemonte e sulla Val d'Aosta ed esprimere solidarietà ai loro familiari - ha aggiunto il Capo dello Stato -, l'auspicio di un veloce ritrovamento di tutte le persone disperse, la vicinanza ai territori colpiti e la preoccupazione per le condizioni difficili che si sono prodotte in quei territori".